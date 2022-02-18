США пересмотрели оценку количества российских войск, якобы сконцентрированных на границе с Украиной, и теперь верхняя оценка их численности достигает 190 тысяч. Об этом заявил 18 февраля на совещании ОБСЕ представитель США в этой организации Майкл Карпентер

Карпентер, чьи слова приводит англоязычный сайт канала «Аль-Джазира», указал, что три недели назад Вашингтон оценивал количество российских войск на границах с Украиной (включая войска, размещённые в Крыму) в 100 тысяч человек.

Однако, по его словам, эти цифры были пересмотрены, и в настоящее время Вашингтон считает, что оно находится между 169 и 190 тысячами человек. Западная истерия о «вторжении» оставила украинских рестораторов без денег © Hotel Restaurant Hallnber / flickr

В последние месяцы в США, Великобритании и на Украине звучат многочисленные утверждения о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.

Представители России называют такую информацию безосновательным нагнетанием напряжённости.

Кроме того, многие западные обозреватели высказывали мнение, что объявляемая в СМИ цифра в примерно сто тысяч военнослужащих РФ была бы явно недостаточной для полномасштабного вторжения в такую большую страну, как Украина.