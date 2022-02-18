Карпентер, чьи слова приводит англоязычный сайт канала «Аль-Джазира», указал, что три недели назад Вашингтон оценивал количество российских войск на границах с Украиной (включая войска, размещённые в Крыму) в 100 тысяч человек.
Однако, по его словам, эти цифры были пересмотрены, и в настоящее время Вашингтон считает, что оно находится между 169 и 190 тысячами человек.
В последние месяцы в США, Великобритании и на Украине звучат многочисленные утверждения о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
Представители России называют такую информацию безосновательным нагнетанием напряжённости.
Кроме того, многие западные обозреватели высказывали мнение, что объявляемая в СМИ цифра в примерно сто тысяч военнослужащих РФ была бы явно недостаточной для полномасштабного вторжения в такую большую страну, как Украина.