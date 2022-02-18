Диверсанты с украинской стороны пыталась подорвать емкости с аммиаком на заводе «Стирол», сообщил 18 февраля заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в комментарии журналистам

При попытке прорваться на территорию завода диверсанты ранили охранника.

«Около 4:00 утра в Горловке группой украинских диверсантов была совершена попытка подрыва емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол». Во время нападения получил ранение охранник предприятия, который обнаружил группу диверсантов. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет», — сообщил Басурин со ссылкой на сведения МГБ ДНР.

Кроме того, в ДНР заявили, что в ночь на 18 февраля другая группа диверсантов попыталась устроить взрыв на нефтебазе в Еленовке, чтобы лишить донецкую армию топлива и ГСМ.

Ранее в Донбассе началось военное обострение. Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по их позициям. Украинские военные также заявили о резком росте числа нарушений режима тишины в Донбассе.

Завод «Стирол» в Горловке возобновил работу после семилетнего простоя в ноябре 2021 года.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.