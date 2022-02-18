На первом этапе своей работы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе действовала объективно, но потом начала скрывать причины нарушений прекращения огня, заявил в 18 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров

Об этом он рассказал, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

По словам Лаврова, СММ лишь отмечала атаки и обстрелы, но не сообщала, с чьей стороны они производятся. Далее он рассказал, что около трёх лет назад, под давлением России, миссия выпустила доклад с указанием виновных в нарушениях режима прекращения огня.

С начала года в Донбассе погибли 16 мирных жителей, 99 пострадали — СММ ОБСЕ © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лавров указал, что в условиях последнего обострения обстановки, СММ вернулась к своей прежней политике «обезличивания».

«Сейчас, когда СММ освещает последние события, мы обращаем внимание, что она делает это обезличено, лишь отмечая большое количество обстрелов, разрушений, но не указывая, кто ведет основные обстрелы, и где основная часть разрушений», — отметил глава МИД РФ.

Он пообещал добиваться, чтобы информация о нарушениях режима прекращения огня передавалась членам ОБСЕ с указанием инициаторов таких нарушений и тех целей, которые подвергаются обстрелам. Не верь глазам своим. Война в Донбассе в отчётах СММ ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ранее в Донбассе началось резкое обострение ситуации вдоль линии разделения сторон.

В ЛНР и ДНР сообщили о многочисленных обстрелах украинскими военными населённых пунктов на неподконтрольных Киеву территориях.

Украинская сторона также обвинила ополченцев в обстрелах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новости об обстрелах «очень тревожными».