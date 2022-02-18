Такое заявление Лавров сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.
«Уже не первый год киевский режим грубейшим образом нарушает свои обязательства», — указал российский министр.
Он, в частности, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании вступать в прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской народных республик, что противоречит Минским соглашениям.
Лавров утверждал, что Зеленский находится под «внешним управлением» западных стран.
«Мы… настаиваем на активизации усилий тех западных коллег, которые имеют влияние на киевский режим, с тем, чтобы заставить его выполнить свои обязательства по Минским договорённостям», — подытожил он своё выступление.