Киевский режим не выполняет взятые на себя обязательства, и странам Запада, от которых он зависит, следует активизировать свои усилия, чтобы заставить его выполнить свои обязательства по минским договоренностям, заявил 18 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Такое заявление Лавров сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

«Уже не первый год киевский режим грубейшим образом нарушает свои обязательства», — указал российский министр.

Лавров заявил о нечистоплотности Запада в трактовке «Минска» © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского в нежелании вступать в прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской народных республик, что противоречит Минским соглашениям.

Лавров утверждал, что Зеленский находится под «внешним управлением» западных стран.

«Мы… настаиваем на активизации усилий тех западных коллег, которые имеют влияние на киевский режим, с тем, чтобы заставить его выполнить свои обязательства по Минским договорённостям», — подытожил он своё выступление.