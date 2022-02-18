Военное ведомство США поставило на паузу контракт с украинской компанией «АвтоКрАЗ», сообщила ассоциация Укравтопром в Telegram-канале 18 февраля

По словам гендиректора КрАЗа Романа Черняка, Пентагон приостановил закупку техники у Украины после решения США вывести войска из Афганистана. Еще одна жертва санкций против России. КрАЗ сокращает сотрудников © epravda.com.ua

«Мы чрезвычайно гордимся тем, что нашей продукцией мы смогли сделать вклад в развитие программы Армии США по поддержке международной безопасности», — сообщала пресс-служба предприятия.

Черняк в комментарии программе «Факты» на ICTV заявил, что уже подписанных заказов из США порядка 600, «а в портфеле, по которым идут торги и не получено финансового подтверждения, свыше 1000».

Американская компания US21 Inc заключила контракт с Кременчугском автомобилестроительном заводе на поставки грузовиков в мае 2021 года, сроком на три года. СМИ отмечали, что закупка, скорее всего, проводилась для передачи техники союзникам США, в том числе в Афганистане.

В 2015 году завод отказался от использования всех комплектующих российского производства. В 2016 году в санкционный список внесла КрАЗ Россия. Предприятие терпит убытки и вынуждено сокращать сотрудников.