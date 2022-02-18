Парижу и Брюсселю необходимо руководствоваться фактами и не реагировать на изменчивые сообщения о «вторжении» России на Украину. Об этом заявил 18 февраля глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает телеканал LCI

Западная истерия о «вторжении» оставила украинских рестораторов без денег © Hotel Restaurant Hallnber / flickr

По его словам, во Франции отметили некоторые изменения в политике российских властей, вследствие чего необходимо оставить место для дипломатии.

Ле Дриан указал, что заявления Москвы об отводе войск от границ с Украиной — это хорошая новость.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Западная пресса и лично президент США Джо Байден объявляли несколько дат и даже четкое время «нападения» России. Однако информация не подтверждалась. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в шутку просила Запад озвучить список дат «нападений», чтобы спланировать отпуск.