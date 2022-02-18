В условиях концентрации войск и информационной накачки тревожными слухами о близком «вторжении» России на Украину, нервы противников по обе стороны линии соприкосновения напряжены до предела, что и вызывает многочисленные инциденты. Такое мнение высказал в интервью «Страна.ua», опубликованному 17 февраля, офицер ВСУ, находящийся на передовой

«У кого-то не выдерживают нервы, и он нажимает на спусковой крючок. Дальше начинается эффект домино. На выстрел зеркально отвечают с той стороны. Потом подключаются соседи с флангов…. А к стрелковому огню на передовой тут же подключается артиллерия и танки со второй линии. У сепаров все обстоит точно так же: все на взводе, поэтому с той стороны тоже часто начинают палить, просто зафиксировав движение с нашей стороны. Если такая ситуация сохранится, все пойдёт по нарастающей», — рассказал украинский военный.

Он уточнил, что официальный запрет ВСУ на открытие огня по-прежнему действует. Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

Однако, по его словам, два дня назад украинское командование выпустило устное распоряжение на право подразделений открывать огонь в случае любого движения на позициях противника, и не требует отчета по поводу выстрелов в его сторону.

Издание замечает, что, вероятно, данное указание было воспринято украинскими военными буквально, то есть как разрешение стрелять в любой непонятной ситуации.

Ранее в Донбассе началось резкое обострение ситуации вдоль линии разделения сторон.

В ЛНР и ДНР сообщили о многочисленных обстрелах украинскими военными населённых пунктов на неподконтрольных Киеву территориях. Украинская сторона также обвинила ополченцев в обстрелах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новости об обстрелах «очень тревожными».