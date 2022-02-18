Гарантии безопасности должны учитывать интересы всех стран, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля, передает РИА Новости

«Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. А мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что именно тезис о равной безопасности для всех стран отстаивает Москва. Судьбу Украины решают с Россией. Зеленский заподозрил предательство Запада © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина» призвал страны НАТО предоставить Украине систему гарантий безопасности, аналогичную существующей для стран-членов Альянса.

Он заявил, что Украина продолжит стремиться вступить в НАТО, но, пока этого не произошло, ей нужны гарантии от стран, «которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность».

Ранее Россия подняла вопрос о неделимости безопасности в Европе и передала США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, включая отказ от принятия в НАТО стран постсоветского пространства, в частности Украины. Также речь идет об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год.

В НАТО заявили о сохранении политики открытых дверей для всех. США сообщили, что готовы обсуждать принцип неделимости безопасности и контроль над ядерными вооружениями.