Министерство культуры и информационной политики Украины внесло гендиректора МИА «Россия сегодня» и ведущего программы «Вести недели» Дмитрия Киселева в список лиц, якобы угрожающих национальной безопасности страны

Дмитрий Киселев: Украина должна пройти через денацификацию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В регуляторе тогда напомнили, что Киселев в 2014 году был признан «лицом, угрожающим миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины», против него действуют персональные санкции по решению Европейского суда. В 2018 году Киселева внесли в санкционный список бессрочно.

Сам журналист назвал утверждения о том, что он угрожает нацбезопасности Украины, смешными. По его словам, это все лишь подтверждает, что власти в Киеве живут в каком-то виртуальном мире болезненных иллюзий. Он выразил сожаление, что «украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста».

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности». Сейчас в нем 209 человек, в том числе Олег Газманов, Валерия Перфилова (Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.