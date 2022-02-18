Страны ЕС запланировали введение санкций в отношении 27 граждан России в случае «агрессии» РФ против Украины. Об этом сообщила 17 февраля британская газета Financial Times

По словам двух «информированных» источников издания, данный план действий был предложен дипломатической службой ЕС. Премьер Польши призвал ЕС и Германию отказаться от «Северного потока – 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Однако группа стран во главе с Польшей предложила другой список, в который вошли 55 представителей России.

Предварительный санкционный список будет уточнён с учетом конкретной ситуации, сообщает газета.

В последние месяцы в США, Великобритании и на Украине звучат многочисленные утверждения о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.

Представители России называют такую информацию безосновательным нагнетанием напряжённости.