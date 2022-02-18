По словам двух «информированных» источников издания, данный план действий был предложен дипломатической службой ЕС.
Однако группа стран во главе с Польшей предложила другой список, в который вошли 55 представителей России.
Предварительный санкционный список будет уточнён с учетом конкретной ситуации, сообщает газета.
В последние месяцы в США, Великобритании и на Украине звучат многочисленные утверждения о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.
Представители России называют такую информацию безосновательным нагнетанием напряжённости.