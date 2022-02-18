Против членства Украины в военном блоке НАТО высказались 53% немцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводился институтом Infratest dimap сообщило 17 февраля немецкое издание RND

По данным опроса, лишь 28% респондентов выступили против отказа Украины от участия в военном блоке. Британский политик рассказал о «миролюбии» НАТО © РИА Новости, Юрий Сомов / Перейти в фотобанк

22% принципиально против членства Украины в НАТО;

31% выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшие годы;

19% не смогли или не захотели ответить на заданный им вопрос.

Комментируя результаты опроса, немецкое издание напоминает, что президент России Владимир Путин неоднократно призывал прекратить расширение НАТО на восток и предостерегал, что включение Украины в состав военного блока может привести к военному конфликту.