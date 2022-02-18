По данным опроса, лишь 28% респондентов выступили против отказа Украины от участия в военном блоке.
22% принципиально против членства Украины в НАТО;
31% выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшие годы;
19% не смогли или не захотели ответить на заданный им вопрос.
Комментируя результаты опроса, немецкое издание напоминает, что президент России Владимир Путин неоднократно призывал прекратить расширение НАТО на восток и предостерегал, что включение Украины в состав военного блока может привести к военному конфликту.