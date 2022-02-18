Обострение ситуации в Донбассе потенциально очень опасно, прокомментировал 18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Пресс-секретарь Владимира Путина оценил обстановку в Донбассе после эскалации, начавшейся 17 февраля. Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

«То, что происходит в Донбассе, ещё раз повторю — это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что у президента есть множество источников информации, которые позволяют составлять реальную картину положения дел в Донбассе.

Ранее в Донбассе началось резкое военное обострение. В ЛНР и ДНР сообщили о начале массированных обстрелов украинскими военными населенных пунктов на неподконтрольных Киеву территориях. Украинская сторона также обвинила ополченцев в обстрелах и обратилась к Западу с заявлением об обстреле детсада в Станице Луганской. В ЛНР обвинили Киев в распространении фейка.