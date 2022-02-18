Ошибочные заявления администрации США о российском наступлении на Украину демонстрируют провал американских спецслужб. Об этом 18 февраля сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале

Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину © CC0, Pixabay Энтони] Блинкена, [пресс-секретаря Белого дома Джен] Псаки, [представителя Госдепа Неда] Прайса и остальной агитбригады войны на американские "разведданные" свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?» — написала Захарова.

Осенью прошлого года несколько западных изданий сообщили о подготовке Россией военного вторжения на Украину. Позже этот тезис подхватили западные и украинские политики. Не раз назывались конкретные даты вторжения, а издания публиковали подробные карты российского наступления. Так, в начале декабря 2021 года немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, как сообщили источники издания, Россия готовит в начале января 2022 года. В статье отмечалось, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.

На прошлой неделе президент США Джо Байден призвал находящихся на Украине американцев покинуть страну «сейчас», так как «ситуация может выйти из-под контроля очень быстро». После этого западные посольства начали закрывать свои представительства в Киеве, а более 30 стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Затем Байден вновь заявил, что есть все признаки вторжения России на Украину в «ближайшие несколько дней».

Российские власти назвали сообщения Запада о готовящемся вторжении на Украину вбросами, а его целью — нагнетание напряженности. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что эту тему поднимали еще в начале года, однако самого вторжения до сих пор не случилось. В то же время президент сказал, что видит угрозу для ЛНР и ДНР из-за передвижения вооруженных сил Украины вблизи их территорий, а также угрозу для России в учениях НАТО вблизи границ страны.

Накануне Минобороны Великобритании опубликовало новую схему готовящегося «вторжения» России на Украину. В твите министерства, в котором говорится о предполагаемой ситуации на Украине, опубликована схема под названием «Возможная ось вторжения президента Путина», согласно которой сухопутные войска России якобы нападут на Киев и Днепр: со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья — и с территории Белоруссии.