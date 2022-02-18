Депутат Верховной Рады, член фракции партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко похвастался в своем Telegram-канале, что именно из-за его жалобы в СБУ запретили въезд на Украину российскому певцу Михаилу Шуфутинскому

Концерт Шуфутинского был назначен на 8 марта в Киеве. Он обещал представить программу «Для милых дам, или 30 лет спустя» с участием оркестра и артистов балета.

Накануне, 17 февраля Госпогранслужба Украины заявила, что артиста не пустят в страну.

«Мы с вами дожали еще одного подонка! Шуфутинский больше не приедет с концертами в Украину! То, что от песен Михаила люди деградируют, пока не преступление. А поездки в Крым по правилам оккупантов — уже серьезное правонарушение», — порадовался Гончаренко.

Депутат пояснил, что он еще в ноябре обратился в СБУ и призвал запретить Шуфутинскому выступать на Украине из-за посещения Крыма.

Ранее борьбу с Шуфутинским начали украинские радикальные националисты. Данные артиста внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец».

Ультраправые украинские политики и активисты регулярно срывают гастроли российских артистов, которые, по их мнению, имею «антиукраинскую» позицию. Достается от радикалов и представителям шоу-бизнеса Украины. На этой неделе стало известно, что после травли со стороны националистов от поездки на «Евровидение»-2022 отказалась певица Алина Паш. Ее упрекали в том, что она в 2015 году въезжала в Крым через территорию РФ.