Украинская армия обстреляла посёлок шахты имени Гагарина на севере Горловки из танковых орудий. Об этом сообщило 18 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня

По данным ДНР, огонь был открыт в 10:28, по посёлку были произведены четыре выстрела из танка. Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

«Отметим, что с 05:30 утра вооруженные формирования Украины ведут огонь по ДНР из 122-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения бронетехники, минометов и гранатометов. Из-за огня перекрыта трасса Донецк-Горловка», — отмечает Донецкое агентство новостей, комментируя сообщение.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля на большей части линии соприкосновения сторон. Киев и его противники обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов.