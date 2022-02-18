По данным ДНР, огонь был открыт в 10:28, по посёлку были произведены четыре выстрела из танка.
«Отметим, что с 05:30 утра вооруженные формирования Украины ведут огонь по ДНР из 122-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения бронетехники, минометов и гранатометов. Из-за огня перекрыта трасса Донецк-Горловка», — отмечает Донецкое агентство новостей, комментируя сообщение.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля на большей части линии соприкосновения сторон. Киев и его противники обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов.