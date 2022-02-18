Никакой агрессии Украины против Белоруссии не может быть в принципе. Об этом 18 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, который транслировал парламентский телеканал

«С Украиной будем не воевать, а торговать». Главное из пресс-конференции главы МИД Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Он отметил, что выступает за диалог и укрепление доверия между украинским и белорусским оборонными ведомствами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году.

В минувший понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил по телефону с Резниковым шаги по укреплению атмосферы доверия в регионе. Как заявили в Минске, украинская сторона высказалась за активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия, были намечены конкретные шаги по повышению доверия.