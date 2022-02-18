«Белоруссия особенная страна для нас, белорусский народ очень близкий нам. Никакой агрессии относительно Белоруссии со стороны Украины не может быть в принципе: за такое нас проклянут наши потомки», — заверил Резников.
Он отметил, что выступает за диалог и укрепление доверия между украинским и белорусским оборонными ведомствами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году.
В минувший понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил по телефону с Резниковым шаги по укреплению атмосферы доверия в регионе. Как заявили в Минске, украинская сторона высказалась за активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия, были намечены конкретные шаги по повышению доверия.