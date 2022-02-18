Заявления публичных лиц Украины, в том числе депутата Верховной Рады Ильи Кивы и юриста Татьяны Монтян, не останутся без внимания правоохранительных органов, сказала глава Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова в эфире канала «1+1» 17 февраля

«Никакие высказывания, тем более которые исходят в публичном пространстве и от публичных лиц, без внимания правоохранительных органов не остаются», — заявила Венедиктова.

Ранее депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива сообщил, что не намерен возвращаться на Украину из-за преследования за критику власти. Он обвинил руководство страны в «притеснении свободы слова» и в «поддержке националистов и фашистов» и заявил, что, являясь гражданином Украины, любит и уважает Россию. Убил веру: Кива подает в суд на Байдена © Facebook, Илья Кива

Украинской правозащитнице Татьяне Монтян на Украине ставят в вину выступление на последнем заседании Совбеза ООН. Монтян указала, что от войны, развязанной Киевом, страдает мирное население Донбасса, а Запад продолжает позволять Украине не выполнять Минские соглашения и готовиться к силовому сценарию возвращения территорий.