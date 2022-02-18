«Эстония, как мы все знаем, находится в чудовищной опасности, и Британия спешит ей на помощь. Потому что если не находится, то не понятно, в чем смысл этих маневров», — сыронизировал Бужанский.
В попытке объяснить смысл военных маневров с участием Лондона и Таллина, украинский парламентарий вспомнил старый анекдот.
«Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно? Ну если б было опасно, я б тут не ходил», — пошутил Бужанский.
На днях в министерстве обороны Великобритании заявили, что Королевская боевая группа Уэльса покинет Сеннелагер в Германии и базы в Британии и станет прибывать в Эстонию. Дислокация военных начнется на предстоящей неделе.