Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский 17 февраля в своем Telegram-канале анекдотом описал переброску военных Великобритании в Эстонию

Подготовка диверсий: стало известно, зачем Британия оправила на Украину элитный спецназ © CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau сыронизировал Бужанский.

В попытке объяснить смысл военных маневров с участием Лондона и Таллина, украинский парламентарий вспомнил старый анекдот.

«Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно? Ну если б было опасно, я б тут не ходил», — пошутил Бужанский.

На днях в министерстве обороны Великобритании заявили, что Королевская боевая группа Уэльса покинет Сеннелагер в Германии и базы в Британии и станет прибывать в Эстонию. Дислокация военных начнется на предстоящей неделе.