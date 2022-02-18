Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 гг. Попытка переизбрания закончилась неудачей, во втором туре он с большим отставанием проиграл действующему главе государства Владимиру Зеленскому.
«Да. Я буду участвовать в выборах, но не на пост президента. Что касается поста президента, мы еще посмотрим», — сказал Порошенко.
Также пятый украинский президент, который ныне является депутатом Верховной Рады, заявил, что хочет избраться в Европейский парламент, выборы в который проходят в государствах ЕС.
«Я хочу поделиться своей мечтой со слушателями вашего радио. Сенсация полная. Моя мечта: я хочу выиграть выборы в Европейский парламент и стать депутатом Европейского парламента от Украины», — рассказал Порошенко.
На сегодняшний день на Украине Порошенко проходит подозреваемым по уголовному делу о госизмене и финансировании терроризма из-за закупок угля в ЛДНР. В качестве меры пресечения ему вынесено личное обязательство.
Согласно последнему опросу КМИС, партия Порошенко «Европейская солидарность» наращивает преимущество над партией Зеленского «Слуга народа». По мнению украинского политолога Алексея Попова, к росту рейтинга политсилы пятого президента привело то, что действующий лидер страны пытается перехватить электорат своего предшественника, но безуспешно. При этом, отметил эксперт, Зеленский теряет поддержку условной «партии мира».