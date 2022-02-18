Пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью польской радиостанции RMF FM 18 февраля заявил, что еще не принял решение снова баллотироваться на высшую государственную должность

Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 гг. Попытка переизбрания закончилась неудачей, во втором туре он с большим отставанием проиграл действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

«Да. Я буду участвовать в выборах, но не на пост президента. Что касается поста президента, мы еще посмотрим», — сказал Порошенко.

Также пятый украинский президент, который ныне является депутатом Верховной Рады, заявил, что хочет избраться в Европейский парламент, выборы в который проходят в государствах ЕС.

«Я хочу поделиться своей мечтой со слушателями вашего радио. Сенсация полная. Моя мечта: я хочу выиграть выборы в Европейский парламент и стать депутатом Европейского парламента от Украины», — рассказал Порошенко.

Алексей Попов: Рост рейтинга Порошенко означает, что украинцы не считают ситуацию в стране катастрофой © sobityadnya.ru

Согласно последнему опросу КМИС, партия Порошенко «Европейская солидарность» наращивает преимущество над партией Зеленского «Слуга народа». По мнению украинского политолога Алексея Попова, к росту рейтинга политсилы пятого президента привело то, что действующий лидер страны пытается перехватить электорат своего предшественника, но безуспешно. При этом, отметил эксперт, Зеленский теряет поддержку условной «партии мира».