Президент Эстонии Алар Карис в Facebook рассказал о своем визите в ресторан украинской кухни в Таллине с целью поддержки Киева

Ранее на совещании правительства премьер Эстонии Кая Каллас призвала каждого жителя страны, учреждение и компанию подумать, что можно сделать, «если кризис в Украине перерастет в военное нападение, которое может затронуть всех».

Одним из первых отреагировал президент Эстонии. Он отправился в украинский ресторан и поделился снимком с девушками в вышиванках. Украинская кухня: рецепт нежных сырников © Фото: km-doma.ru

«Скромная поддержка Украины — вчерашний ужин в ресторане "Хуторок". Семья владельцев ресторана пригласила для фото», — написал Карис.

Как уточнило местное СМИ, президент Эстонии отведал в трактире соленья, вареники с разными начинками, деруны, но особенно ему понравились сырники.

Ранее Эстония передала Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Премьер Эстонии заявила, что страна продолжит оказывать Украине помощь, «даже если российская агрессия в Украине перерастет в войну». Великобритания сообщила о намерении перебросить в Эстонию дополнительные войска.

Ранее страны Запада неоднократно заявляли, что Россия якобы готовит планы «вторжения» на Украину, называли сроки и приводили планы захвата территорий. Такие заявления, несмотря на то, что вторжения так и не состоялось, продолжают звучать. При этом в Донбассе 17 февраля началось военное обострение. С утра артиллерия ВСУ начала обстрелы ДНР и ЛНР, пострадали населенные пункты, повреждены частные дома и объекты инфраструктуры. Обстрелы территории народных республик продолжались и 18 февраля.