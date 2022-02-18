Алина Паш и Maruv должны быть благодарны националистам - эксперт
Алина Паш и Maruv должны быть благодарны националистам - эксперт
© commons.wikimedia.org, Yurii Solodzhuk
«Ни один человек на планете земля не заслуживает подобной травли. Это ужасно! Держись»,  - написал Гордиенко под постом певицы, в котором она заявила, что отказывается от участия в «Евровидении».

На это артистка ответила, что у нее «фильтр только на реальные комменты реальных людей, а не орков и порохоботов».

Ранее вокруг Паш разгорелся скандал из-за украинских националистов. Они предъявили певице обвинения из-за посещения в 2015 году Крыма. В ответ исполнительница показала справку о том, что она въезжала на полуостров по украинским законам. Однако позднее выяснилось, что документ был подделан.

Тогда Паш заявила об отказе от выступления за Украину из-за того, что музыку смешивают с политикой.

Алина Паш назвала хейтеров «орками» и «порохоботами»