Алина Паш назвала хейтеров «орками» и «порохоботами»

Украинская певица Алина Паш, которая победила в нацотборе на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022», в своем Instagram 17 февраля ответила на слова поддержки украинского блогера Яна Гордиенко

Алина Паш и Maruv должны быть благодарны националистам - эксперт © commons.wikimedia.org, Yurii Solodzhuk

На это артистка ответила, что у нее «фильтр только на реальные комменты реальных людей, а не орков и порохоботов».

Ранее вокруг Паш разгорелся скандал из-за украинских националистов. Они предъявили певице обвинения из-за посещения в 2015 году Крыма. В ответ исполнительница показала справку о том, что она въезжала на полуостров по украинским законам. Однако позднее выяснилось, что документ был подделан.

Тогда Паш заявила об отказе от выступления за Украину из-за того, что музыку смешивают с политикой.