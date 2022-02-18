Эксперт напомнил, что США предложили Украине гарантийный кредит для погашения долгов перед МВФ. То есть, по сути, если Украина не сможет выплатить долг МВФ, это за нее сделает США, и они смогут использовать этот долг Украины в своих целях.
Гаврилечко отметил, что развитию экономики Украины все эти кредиты помочь не могут, напротив, они ей вредят.
Поэтому Украина могла бы воспользоваться заявлениями Запада и получить шанс спасти свою экономику, указал эксперт.
«Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина — это пользуясь уникальным случаем, когда о российском вторжении пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Ведь угроза вторжения это и есть форс-мажор, а раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет», — пояснил Гаврилечко.
По мнению эксперта, если Украина не сможет отдать долги, страну ждет девальвация гривны, отток капиталов и другие проблемы. Но если Украина откажется платить на время форс-мажора, у нее будет ликвидный ресурс, который можно использовать для стабилизации экономики. Также стоит ввести запрет на вывод капитала, и тогда партнеры Украины окажутся перед новой реальностью.
Однако, заключил Гаврилечко, украинский истеблишмент, как правило, выбирает из возможных вариантов «нелогичный и нерациональный».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предложили Украине для продолжения взаимодействия с МВФ суверенные кредитные гарантии на сумму до 1 миллиарда долларов.