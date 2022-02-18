Раз разведслужбы Запада заявляют об опасности вторжения, Украина могла бы сослаться на форс-мажор и прекратить выплаты по внешнему и внутреннему долгу, отметил украинский эксперт Юрий Гаврилечко в статье на сайте издания «Главред»

Эксперт напомнил, что США предложили Украине гарантийный кредит для погашения долгов перед МВФ. То есть, по сути, если Украина не сможет выплатить долг МВФ, это за нее сделает США, и они смогут использовать этот долг Украины в своих целях.

Гаврилечко отметил, что развитию экономики Украины все эти кредиты помочь не могут, напротив, они ей вредят. «Впрыснуть крови в экономику»: Матвейчев заявил, что США решают сразу серию проблем «российским вторжением» © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Поэтому Украина могла бы воспользоваться заявлениями Запада и получить шанс спасти свою экономику, указал эксперт.

«Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина — это пользуясь уникальным случаем, когда о российском вторжении пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Ведь угроза вторжения это и есть форс-мажор, а раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет», — пояснил Гаврилечко.

По мнению эксперта, если Украина не сможет отдать долги, страну ждет девальвация гривны, отток капиталов и другие проблемы. Но если Украина откажется платить на время форс-мажора, у нее будет ликвидный ресурс, который можно использовать для стабилизации экономики. Также стоит ввести запрет на вывод капитала, и тогда партнеры Украины окажутся перед новой реальностью.

Однако, заключил Гаврилечко, украинский истеблишмент, как правило, выбирает из возможных вариантов «нелогичный и нерациональный».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предложили Украине для продолжения взаимодействия с МВФ суверенные кредитные гарантии на сумму до 1 миллиарда долларов.