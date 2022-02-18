По словам автора статьи Дэниэла Ергина, рост добычи нефти и газа в Соединенных Штатах стал геополитическим и экономическим активом страны, позволяющим вытеснить российских конкурентов с европейского рынка.
«Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России — и крупнейшим в мире производителем природного газа», — заявил Ергин.
При этом автор напрямую связал успех американской нефтедобывающей промышленности с эскалацией кризиса на Украине.
«Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США», — отметил Ергин.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.