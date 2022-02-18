Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу резко подскочил на фоне эскалации кризиса на Украине. Об этом на днях сообщила американская газета The Wall Street Journal

Отрезвляющий газ. Европейские рынки отыгрывают поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2» © REUTERS, Laszlo Balogh/File Photo

«Поскольку нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен весной 2020 года, вызванного началом пандемии, США снова являются крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20% выше двух своих конкурентов, Саудовской Аравии и России — и крупнейшим в мире производителем природного газа», — заявил Ергин.

При этом автор напрямую связал успех американской нефтедобывающей промышленности с эскалацией кризиса на Украине.

«Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США», — отметил Ергин.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.