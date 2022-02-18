Запад замалчивает преступления Киева против человечества, отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале 18 февраля

Спикер Госдумы указал, что преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Песков описал реакцию Путина на обращение депутатов по признанию ЛДНР © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?» — подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы отметил, что, пока Запад обещал «вторжение России на Украину», Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населённых пунктов Донбасса.

При этом, отметил Володин, президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении фактически отказался от выполнения Минских соглашений.

Вместо осуждения эскалации и желания разобраться депутаты Европарламента, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию, что свидетельствует о двойных стандартах, заключил Володин.

Ранее страны Запада неоднократно заявляли, что Россия готовит планы «вторжения» на Украину, называли сроки и приводили планы захвата территорий. Такие заявления, несмотря на то, что вторжения так и не состоялось, продолжают звучать.

При этом в Донбассе 17 февраля началось военное обострение. С утра артиллерия ВСУ начала обстрелы ДНР и ЛНР, пострадали населенные пункты, повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.