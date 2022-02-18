Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо сообщил, что 18 февраля тот будет участвовать в организованной президентом США Джо Байденом встрече с главами стран ЕС и НАТО для обсуждения Украины

«Все так же рыдает шарманка»: Матвейчев заявил, что США придется сдать Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Джо Байденом с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить Украину», — говорится в материале.

В распространенном пресс-службой Белого дома расписании американского лидера на пятницу подобное мероприятие не значится.

Позже Белый дом сообщил, что «Байден по телефону поговорит с трансатлантическими лидерами» о военных РФ на границе с Украиной и об «усилиях по сдерживанию и дипломатии».

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.