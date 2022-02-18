«Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского союза и НАТО, чтобы обсудить Украину», — говорится в материале.
В распространенном пресс-службой Белого дома расписании американского лидера на пятницу подобное мероприятие не значится.
Позже Белый дом сообщил, что «Байден по телефону поговорит с трансатлантическими лидерами» о военных РФ на границе с Украиной и об «усилиях по сдерживанию и дипломатии».
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.