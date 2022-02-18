Запад игнорирует тяжелое положение населения Донбасса и позволяет Киеву не выполнять Минские соглашения, заявила украинский юрист Татьяна Монтян на заседании Совбеза ООН 17 февраля. Трансляция велась в YouTube

По словам Монтян, Киев на словах соглашается выполнить Минские соглашения, при этом тянет время и использует возможности для укрепления армии. Она отметила, что украинские власти не готовы к диалогу ни с республиками Донбасса, ни с гражданским обществом внутри страны. Бельгийский депутат Европарламента: «Украине нужно соблюдать Минские соглашения» © Facebook, Marc Botenga - PVDA

Юрист заявила, что Киев несамостоятелен, и именно Запад не дает ему выполнить Минские соглашения.

«Украина в течение почти восьми лет обстреливает около ста тысяч людей из тяжёлой артиллерии. ОБСЕ вообще на это никак не реагируют. На стороне, подконтрольной киевскому режиму, не убивают детей, ни одного ребёнка не было убито. Не разрушают дома. Всё это происходит только в непризнанных республиках. Я проехалась по всей линии соприкосновения — там убивают именно мирное население… И вся Европа лицемерно и кровожадно смотрит восьмой год на страдания этих людей», — сказала Монтян.

По ее мнению, «истинная цель Запада, несмотря на все миролюбивые речи — это натравить киевский режим на республики и втянуть Россию в войну».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Минские соглашения бездарно составленными и проигрышными для Киева и заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности от НАТО.

Власти Украины в 2014 году начали силовую операцию против республик Донбасса, заявивших о независимости. Несмотря на перемирие, перестрелки продолжаются, в регионе началось серьезное военное обострение.