России не нужно никакое выдуманное Западом «вторжение», чтобы нанести Украине экономический вред, но и этого она не делает, поскольку тогда страна бы просто не выжила. Такое мнение в эфире телеканала UkrLive 17 февраля озвучил экономический эксперт Виктор Скаршевский

Данилов назвал обострение в Донбассе «провокацией РФ» © AP, Efrem Lukatsky

Также Скаршевский иронично отметил, что им и заправляются украинские танки и происходит посевная. В 2021 году на 1,5 млрд долларов Украина закупила в РФ уголь, а торговый оборот между странами возрос на 30% и превысил 10 млрд долларов.

«Знаете, война войной, а торговля по расписанию. Я уже не говорю о том, что половина АЭС снабжается и использует российское ядерное топливо. Я уже не говорю о том, что если они перекроют транзитный кран, а это договор позволяет, то половина Украины останется без газа. То есть если бы Россия хотела нанести экономический вред Украине и довести до социальных бунтов, это делается без всяких вторжений. А если это не делается, значит, нет такого варианта», — заявил он.

Ранее экономический эксперт Виктор Суслов заявил, что Запад давит Украину экономически, поэтому Киев будет вынужден идти на уступки. Он отметил, что кампания в 4 месяца о якобы грозящем нападении России уже привела к огромным экономически потерям Украины.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.