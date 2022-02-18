Эксперт отметил, что в январе импорт дизельного топлива из России возрос на 31%, и его доля на Украине достигла трети от всего используемого в стране дизтоплива.
Также Скаршевский иронично отметил, что им и заправляются украинские танки и происходит посевная. В 2021 году на 1,5 млрд долларов Украина закупила в РФ уголь, а торговый оборот между странами возрос на 30% и превысил 10 млрд долларов.
«Знаете, война войной, а торговля по расписанию. Я уже не говорю о том, что половина АЭС снабжается и использует российское ядерное топливо. Я уже не говорю о том, что если они перекроют транзитный кран, а это договор позволяет, то половина Украины останется без газа. То есть если бы Россия хотела нанести экономический вред Украине и довести до социальных бунтов, это делается без всяких вторжений. А если это не делается, значит, нет такого варианта», — заявил он.
Ранее экономический эксперт Виктор Суслов заявил, что Запад давит Украину экономически, поэтому Киев будет вынужден идти на уступки. Он отметил, что кампания в 4 месяца о якобы грозящем нападении России уже привела к огромным экономически потерям Украины.
Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.