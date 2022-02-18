Украинский политолог Вадим Карасев назвал главной задачей Минских соглашений не пустить Украину в НАТО. Об этом 17 февраля он заявил в эфире телеканала «Наш»

Победителем из Минских соглашений никто не выйдет – Карасев © скриншот видео "Перший Незалежний"

Также по его мнению, реализация минских договоренностей может стать провалом для любого политика, который пойдет на их выполнение, поскольку никто не знает, чем весь этот процесс кончится.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада избирательно подходят к толкованию Минских соглашений. По его словам, из всей взаимосвязи компонентов, которые были одобрены на высшем уровне и многократно повторены в рамках ОБСЕ, Запад выдирает только один элемент — свобода выбора союзов. От остальных обязательств Запад просто уходит.

С Запада продолжают звучать заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.