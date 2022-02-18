Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о вторжении России в Восточную Европу, сообщил 17 февраля канал CNN

Украина перестала быть актуальной для РФ и США - политолог © Открытые источники

«Я не знаю, есть ли здесь нестыковка. Это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — сказала дипломат, отказавшись пояснять, какие эпизоды в истории она имела в виду.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Ранее газета Politico написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что к подобным публикациям сложно относиться серьезно, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.

После этого британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, «вторжение на Украину» якобы было запланировано на 4.00 мск среды. Когда информация не подтвердилась, СМИ внесли правки в свои тексты.

Накануне стало известно, что в США не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и «назначили» новую дату «вторжения» на 20 февраля.