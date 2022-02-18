Украине не стоит думать, что президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден о чем-то договорились на ее счет, поскольку вопрос этой страны стал неактуальным. Такое мнение 17 февраля выразил политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «Наш»

«Если мы будем думать, что американцы и россияне решили вопрос, а президент Владимир Зеленский против, то это тоже заведомо ложный подход. Это не Байден с Путиным договорились, это внешняя конъюнктура изменилась так, что Украина перестала быть актуальна в концепции сдерживания континентальных империй», — сказал эксперт. Судьбу Украины решают с Россией. Зеленский заподозрил предательство Запада © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

По его мнению, Запад просто хотел каким-то образом сделать Украину нейтральной, чтобы наладить с Россией контакт, но не знал, как. И если Зеленский будет этому сопротивляться, то его заставят.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев назвал главной задачей Минских соглашений не пустить Украину в НАТО. Также по его мнению, реализация договоренностей может стать провалом для любого политика, который пойдет на их выполнение, поскольку никто не знает, чем весь этот процесс кончится.

Западные страны продолжают озвучивать заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.