Реализация минских договоренностей может стать провалом для любого политика, который пойдет на их выполнение, поскольку никто не знает, чем весь этот процесс кончится. Такое мнение 17 февраля в эфире телеканала «Наш» выразил политолог Вадим Карасев

«Реализация Минских соглашений, кроме проблем для государства, это смерть любого политика. Сначала есть такая презумпция страха перед Минскими соглашениями, что они капитулянтские, и кто будет выполнять Минские соглашения, тот капитулянт, предатель. Минские соглашения — здесь уже нет победителя. Никто не знает, чем это закончится», — сказал эксперт.

Карасев заявлял, что Украине придется нормализовать отношения с Россией, поскольку у стран слишком связанная экономика и Киеву от этого никогда и никуда не деться.

«Успеть сбежать с Украины». Почему безальтернативный «Минск-2» так и не сработал © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Сергей Лавров заявил, что страны Запада избирательно подходят к толкованию Минских соглашений. По его словам, из всей взаимосвязи компонентов, которые были одобрены на высшем уровне и многократно повторены в рамках ОБСЕ, Запад выделяет только один элемент — свобода выбора союзов. От остальных обязательств Запад просто уходит.

Западные страны продолжают озвучивать заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.