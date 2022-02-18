Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергею Лаврову встретиться в Женеве. Об этом 17 февраля заявила в постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью американской радиостанции NPR

Блинкен принял предложенные РФ даты встреч с Лавровым - Washington Post © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Накануне Блинкен сообщил на заседании СБ ООН, что направил письмо главе МИД России с предложением встретиться на следующей неделе в Европе.

Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.