«Как вы слышали, госсекретарь Блинкен пригласил министра иностранных дел Лаврова в Женеву, чтобы сесть за стол переговоров. И мы надеемся, что они примут это и выберут дипломатию вместо конфронтации», — сказала Томас-Гринфилд.
Накануне Блинкен сообщил на заседании СБ ООН, что направил письмо главе МИД России с предложением встретиться на следующей неделе в Европе.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.