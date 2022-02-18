Европейский Союз осуждает обстрел детского сада в Станице Луганской, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Заявление приводится на сайте дипломатической службы ЕС 17 февраля

ЕС указывает, что неизбирательные обстрелы гражданских объектов инфраструктуры «абсолютно неприемлемы и представляют собой явное нарушение режима прекращения огня и Минских соглашений». Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

«Европейский союз призывает к немедленному прекращению продолжающейся эскалации насилия и призывает Украину продолжать проявлять сдержанность», — говорится в заявлении.

Также Боррель заявил о «непоколебимой поддержке» суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал предоставить доступ Специальной мониторинговой миссии ООН на всю территорию Украины.

С утра 17 февраля на Донбассе началось резкое военное обострение. В ДНР и ЛНР сообщили о массированном обстреле населенных пунктов. Повреждения получили дома местных жителей и объекты инфраструктуры.

Украинские военные заявили об обстрелах со стороны ополченцев, в частности, обвинил ЛНР в обстреле здания детского сада в Станице Луганской, подконтрольной Киеву. В ЛНР назвали эти сообщения фейком ВСУ и обратили внимание, что на снимках показаны разрушения стен, но остались целы окна здания.