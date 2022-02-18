Президент США Джо Байден на днях зачитал речь об Украине и довольно быстро ушел с трибуны. На это обратил внимание телеканал Fox News

«Вы нам не враги»: Байден пересмотрел отношение к России и объявил, что не будет помогать Украине в войне © REUTERS, Kevin Lamarque

Как считает другой обозреватель Джо Конча, если глава Белого дома делает подобные заявления, то должен ответить хотя бы на несколько вопросов прессы, а не уноситься с поля зрения, как Купер Капп (профессиональный игрок в американский футбол. — ред.).

Президент США 15 февраля выступил с речью, во время которой утверждал, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он вновь сказал, что возможность «нападения» остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации.

Москва неоднократно отвергала обвинения Запада в подготовке «наступления» на Киев и отмечала, что подобные вбросы используют в качестве предлога для стягивания сил НАТО к границам России.