Власти США демонстрируют цинизм заявлениями, отвергающими геноцид русских в Донбассе. Об этом 18 февраля заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, говорится на Facebook-странице дипведомства

В ДНР заявили о третьем за день обстреле Донецка © пресс-служба ВС Украины Нед Прайс заявил, что для заявлений о геноциде в Донбассе «нет оснований».

«Это вызывает возмущение и негодование. Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?», — говорится в заявлении Антонова.

Дипломат также упомянул трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, а виновные до сих пор не наказаны.

По словам посла, в этом «прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм».

«Получается, что красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша. Главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток», — отметил он.

С этой целью, заметил Антонов, Вашингтон «проводит линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания». Американцы, подчеркнул он, не только игнорируют попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и «всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой».

«В США должны понимать, что на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены. В этом — залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности», — подчеркнул он.

Накануне представители Донецкой и Луганской Народных Республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что размещение украинской артиллерии, запрещенной Минскими соглашениями, близ населенных пунктов Донбасса указывает на подготовку к силовому решению.