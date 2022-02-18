В Киеве проведут полную эвакуацию населения, если «боевые действия» дойдут до столицы Украины. Об этом 17 февраля заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук в эфире «Громадського радио»

Западная истерия о «вторжении» оставила украинских рестораторов без денег © Hotel Restaurant Hallnber / flickr

В Киеве, по его словам, также останутся те, кто не захочет уезжать.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, даже несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.

Во вторник два британских издания — таблоид The Sun и газета Mirror — опубликовали новость о том, что вторжение Вооруженных сил России на территорию Украины произойдет в ночь на 16 февраля. На следующий день Sun отредактировала на сайте свою статью, а Mirror опубликовала новый текст с констатацией факта, что «вторжение» не состоялось.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично попросила Запад озвучить список дат «нападений», чтобы спланировать отпуск.