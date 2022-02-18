Глава госдепартамента США Энтони Блинкен обсуждает точные даты встречи с руководителем министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил в Twitter репортер Washington Post со ссылкой на пресс-службу Госдепа

Блинкен пригрозил Лаврову жестким ответом на «агрессию» © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Блинкен ранее предложил Лаврову встретиться на следующей неделе. Местом встречи американская сторона рассматривает Женеву.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.