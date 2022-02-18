«Лавров указал Блинкену несколько дат для встречи на следующей неделе, Блинкен принял их», — говорится в посте.
Блинкен ранее предложил Лаврову встретиться на следующей неделе. Местом встречи американская сторона рассматривает Женеву.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.