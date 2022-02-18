Украинские силовики 29 раз за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает 18 февраля РИА Новости

Обстрел Станицы Луганской: в ЛНР обвинили Киев в создании фейков © Facebook

В результате обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома в подконтрольном республике селе Николаевка и помещение маслоцеха.

Накануне утром представители Донецкой и Луганской Народных Республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.