«Сообщения о предположительной ненормальной военной активности Украины на Донбассе — наглая попытка российского правительства сфабриковать повод для вторжения», — утверждает Трасс.

Бондаренко: спектакль под названием «Вторжение» - это сериал, и он продолжается
Бондаренко: спектакль под названием «Вторжение» - это сериал, и он продолжается
© Екатерина Чеснокова
Заявления британской стороны поступают на фоне обострения ситуации на востоке Украины. Представители Донецкой и Луганской Народных Республик заявили в четверг, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.

Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. РФ не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

 