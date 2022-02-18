Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 17 февраля в своем Twitter обвинила Россию в попытке сфабриковать повод для эскалации ситуации на Украине, несмотря на неоднократные опровержения Россией подобных планов

«Сообщения о предположительной ненормальной военной активности Украины на Донбассе — наглая попытка российского правительства сфабриковать повод для вторжения», — утверждает Трасс.

Reports of alleged abnormal military activity by Ukraine in Donbas are a blatant attempt by the Russian government to fabricate pretexts for invasion.



This is straight out of the Kremlin playbook.



🇬🇧 will continue to call out Russia’s disinformation campaign. — Liz Truss (@trussliz) February 17, 2022

Бондаренко: спектакль под названием «Вторжение» - это сериал, и он продолжается © Екатерина Чеснокова

Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. РФ не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.