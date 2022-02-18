Неконструктивная позиция Зеленского по отношению к Донецку и Луганску выкристаллизовалась после того, как победу в США на выборах одержал Байден, заявил эксперт.
«До победы Байдена Кравчук спокойно высказывался в том духе, что мы учтем мнение ОРДЛО при составлении «дорожных карт», и спокойно употреблял слово «компромисс». Но со второго ноябрьского заседания ТКГ в 2020 году Киев стал игнорировать факт предложений Донецка и Луганска и не хочет давать ответ на дорожную карту, потому что будет означать их признание как субъекта переговоров», — сказал Попов.
Украине дали указания в США, какая будет политика у демократов, и поэтому Зеленский продолжил "линию партии", в дальнейшем введя санкции против китайских инвесторов в стране, заключил собеседник издания.
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