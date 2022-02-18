Панику вокруг "российского вторжения" раздувает Запад: украинское общество не паниковало, уверен эксперт.
«Сейчас, когда анонсируемое «вторжение» не состоялось, Зеленский тактически выиграл. Но эта паника имеет долгосрочные последствия, которые непонятно, как будут ликвидироваться», — сказал Попов.
Ситуация вокруг Украины, тем не менее, нанесла стране экономический ущерб: Киев лишился возможности привлекать облигации внутреннего государственного займа, и долгосрочные последствия паники ещё только предстоит оценить, заключил собеседник издания.
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