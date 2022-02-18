Президент Украины Владимир Зеленский одержал тактическую победу, заявив, что "российского вторжения на Украину" не будет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский политолог Алексей Попов

Панику вокруг "российского вторжения" раздувает Запад: украинское общество не паниковало, уверен эксперт. Зеленский рассказал, как паника из-за слухов о «вторжении» вредит Украине © пресс-служба президента Украины

«Сейчас, когда анонсируемое «вторжение» не состоялось, Зеленский тактически выиграл. Но эта паника имеет долгосрочные последствия, которые непонятно, как будут ликвидироваться», — сказал Попов.

Ситуация вокруг Украины, тем не менее, нанесла стране экономический ущерб: Киев лишился возможности привлекать облигации внутреннего государственного займа, и долгосрочные последствия паники ещё только предстоит оценить, заключил собеседник издания.



Полностью интервью можно прочитать здесь.