Агент кубинской государственной безопасности Перси Альварадо, долгое время проживавший в США и контактировавший с сотрудниками ЦРУ, предупредил о возможных операциях этой спецслужбы «под чужим флагом» на Украине. Об этом он заявил в беседе с журналистами издания Украина.ру

По его мнению, возможны четыре сценария такой операции.

«Наиболее вероятный — атака на позиции украинских войск или населённые пункты в районе российско-украинской границы или линии соприкосновения сторон в Донбассе, с последующим обвинением в агрессии российской армии или спецслужб», — указал Альварадо.

Другие возможные провокации, по мнению бывшего разведчика — атака против посольства Украины в третьей стране, убийства известных украинских политиков или правительственных чиновников или проведение массивной кибератаки против правительственных, гражданских, транспортных, финансовых и других объектов Украины.

Перси Альварадо начал работать в органах государственной безопасности Кубы в 70-ых годах. Сначала в его обязанности входила дезинформация спецслужб других стран о ситуации на Кубе. Позже он стал выполнять работу за границей, в том числе в Соединённых Штатах Америки.

Главной задачей было получение информации о враждебных действиях против Кубы, разрабатываемых с территории США. Этой работой, по признанию самого Альварадо, он занимался до 1998 года, пока руководство страны не приняло решение о его возвращении на Кубу, чтобы он мог публично разоблачить участие американских граждан в планировании и финансировании терактов, произошедших на туристических объектах страны в 90-ые годы.

Полностью интервью с Перси Альварадо можно прочитать здесь.