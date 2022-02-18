У Запада есть сценарий развязывания войны на Украине с целью втянуть в неё Россию. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экономист и публицист Михаил Хазин

Военные руководители Украины понимают, что в истерии о "российском вторжении" Россия не замешана, и воевать они, как и Россия, не собираются, заявил эксперт. В ДНР заявили о третьем за день обстреле Донецка © пресс-служба ВС Украины

«Единственное, что можно попытаться сделать — это устроить провокацию с участием тербатов (территориальных батальонов — Ред.) националистов. На Украине много разного рода боевиков из разных стран, которых специально готовили, поэтому я склонен считать, что картина будет следующая. Эти боевики попытаются организовать какой-то прорыв. Дальше украинская армия или будет отведена, или разбежится, поскольку — идиотов нет», — сказал Хазин.

Батальоны народных республик Донбасса отреагируют на провокацию и дойдут до границ своих областей, что будет обрисовано Западом как "вторжение". С этого момента на Украине начнётся дестабилизация вплоть до бегства правительства из Киева. Многие офицеры вооружённых сил Украины перейдут на сторону России, а остальные — разбегутся, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.