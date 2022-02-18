Между украинскими партиями "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "НАШИ" Евгения Мураева существуют непреодолимые противоречия. Перспектив для объединения этих политсил нет, считает украинский политолог Алексей Попов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В объединении двух оппозиционных блоков нет смысла, утверждает эксперт.

«Если мы говорим о парламентских выборах, то и та, и другая партия имеют проходной рейтинг, поэтому объединяться им нет смысла. Если мы говорим о президентских выборах, то теоретически возможен вариант, что они обсудят, кому из них быть кандидатом от Юго-Востока, который имеет шансы попасть во второй тур», — сказал Попов.

Даже в ситуации с президентскими выборами каждая из политсил будет стараться быть первой, и общего кандидата они могут не представить, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.