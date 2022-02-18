По данным исследования КМИС, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" лидирует в рейтингах, опережая правящую партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Это в интервью Украина.ру прокомментировал украинский политолог Алексей Попов

Рост рейтинга Порошенко эксперт объяснил тем, что Зеленский безуспешно пытается перехватить его электорат. Зеленский обсудил с главой Евросовета эскалацию в Донбассе © REUTERS,

«На электорат Порошенко это не повлияло. Порошенко укрепляет позиции за счет своей гонимости, а электорат из «партии мира» Зеленский продолжает терять, что подтверждает рост ОПЗЖ и партии "Наши"», — сказал Попов.

Рост рейтинга Порошенко также показывает, что существенная часть украинского общества не ожидает катастрофы от проводимой с 2015 года политики, и считает, что её можно продолжать до бесконечности, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.