Главным фактором, спровоцировавшим Запад на истерию вокруг "российского вторжения на Украину", послужило резкое ухудшение экономической ситуации в США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экономист и публицист Михаил Хазин

Американский долговой рынок претерпевает сильные негативные подвижки, и ФРС (Федеральная резервная система) на внеочередном заседании вынуждена была резко повысить ставки. Эти изменения должны были быть списаны американским руководством на внешний фактор — им мог выступить "захват Китаем Тайваня" или "нападение России на Украину", подчеркнул эксперт.

«Думаю, по этой причине они так резко ускорили события на Украине… Если ставку поднимут достаточно высоко, то рынки посыплются. И тогда можно будет сказать, что причина не в том, что подняли ставку, а ставку подняли и рынки посыпались, потому что случился кризис на Украине», — сказал Хазин.

Кризис на Украине — абсолютно рукотворный, поскольку даже близко нет никакой угрозы России. Это понятно всем — и руководству Украины, и военному руководству стран НАТО, но открыто об этом на Западе говорить нельзя, заключил собеседник издания.

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