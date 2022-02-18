Внешнеполитическая доктрина Туркмении, базирующаяся на нейтралитете, явно будет уходить в прошлое, заявил эксперт.
«В современном мире у Ашхабада не хватает собственных ресурсов для решения проблем, и он вынужден выстраивать отношения с ближними партнерами, а это в исторической перспективе означает вступление Туркменистана в ЕАЭС и ОДКБ», — сказал Мендкович.
Туркмения не сможет развиваться, модернизироваться и существовать вне евразийских проектов России, заключил собеседник издания.
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