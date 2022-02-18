Внешнеполитическая доктрина Туркмении, базирующаяся на нейтралитете, явно будет уходить в прошлое, заявил эксперт.

«В современном мире у Ашхабада не хватает собственных ресурсов для решения проблем, и он вынужден выстраивать отношения с ближними партнерами, а это в исторической перспективе означает вступление Туркменистана в ЕАЭС и ОДКБ», — сказал Мендкович.

Мендкович раскрыл, повторит ли Туркмения судьбу Казахстана
Мендкович раскрыл, повторит ли Туркмения судьбу Казахстана
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Туркмения не сможет развиваться, модернизироваться и существовать вне евразийских проектов России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.