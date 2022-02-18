Доктрина о нейтральности Туркменистана будет уходить в прошлое, уступая интеграции в ЕАЭС и ОДКБ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

Внешнеполитическая доктрина Туркмении, базирующаяся на нейтралитете, явно будет уходить в прошлое, заявил эксперт. «В современном мире у Ашхабада не хватает собственных ресурсов для решения проблем, и он вынужден выстраивать отношения с ближними партнерами, а это в исторической перспективе означает вступление Туркменистана в ЕАЭС и ОДКБ», — сказал Мендкович. Мендкович раскрыл, повторит ли Туркмения судьбу Казахстана © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Туркмения не сможет развиваться, модернизироваться и существовать вне евразийских проектов России, заключил собеседник издания. Полностью интервью можно прочитать здесь.