По официальной статистике в Туркмении проживает 150 тысяч русских. Однако этим цифрам можно не доверять - в стране снижается число русскоязычных. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

Трудно сказать, каков уровень присутствия этнических русских в Туркмении, заявил эксперт. Мендкович раскрыл, повторит ли Туркмения судьбу Казахстана © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Можно твердо сказать, что в стране падает уровень владения русским языком и падает число русскоязычных, особенно в сельской местности и малых городах. Молодежь становится более туркменоязычной», — сказал Мендкович.

Проблемы русскоязычного населения Туркменистана в целом общие для региона. Отличие Туркменистана в том, что есть широко распространенная проблема ограничения на выезд из страны для ряда людей, которая приводит к затруднениям в эмиграции в Россию, подчеркнул эксперт.

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