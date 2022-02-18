Трудно сказать, каков уровень присутствия этнических русских в Туркмении, заявил эксперт.
«Можно твердо сказать, что в стране падает уровень владения русским языком и падает число русскоязычных, особенно в сельской местности и малых городах. Молодежь становится более туркменоязычной», — сказал Мендкович.
Проблемы русскоязычного населения Туркменистана в целом общие для региона. Отличие Туркменистана в том, что есть широко распространенная проблема ограничения на выезд из страны для ряда людей, которая приводит к затруднениям в эмиграции в Россию, подчеркнул эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.