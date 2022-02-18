«Чувствую себя спокойно. Я не верю во вторжение, и я не перестаю удивляться тому, как вменяемые, казалось бы, люди, впадают в панику на мой вопрос: «вы что думаете, что танки здесь появятся русские, или бомбежка будет по Крещатику»?
Принцип такой: кому они больше верят. Они смотрят CNN… У меня племянник такой: ни украинское, ни русское ТВ не смотрит, у него регулярно включены BBC или CNN дома, живет в Одессе. Звонит, спрашивает, ну что делать, что будет? Отвечаю: ничего не будет», — сказал Погребинский.
Однако, оговорился он, есть немало людей, которые прекрасно понимают, что никакого «вторжения» быть не может. Причем встречаются таковые не только среди простых украинцев, но и представителей европейских государств, работающих в Киеве.
В частности, эксперт рассказал историю, как на днях встретился с сотрудниками дипломатического ведомства Польши, покидающими Украину. На вопрос, верят ли они в «нападение», ответили, что нет, но раз начальство сказало уезжать — выполняют.
В любом случае, констатировал политолог, ситуация в стране напряженная. Но она уже накалена до предела, а это значит, что в ближайшее время «что-то прояснится».
Полностью интервью с Михаилом Погребинским можно прочитать здесь.