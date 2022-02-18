Украинский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию с нагнетанием войны, заявив, что сам он «российского нападения» не ждет, однако регулярно сталкивается с людьми, которые искренне в него верят

«Чувствую себя спокойно. Я не верю во вторжение, и я не перестаю удивляться тому, как вменяемые, казалось бы, люди, впадают в панику на мой вопрос: «вы что думаете, что танки здесь появятся русские, или бомбежка будет по Крещатику»?

Принцип такой: кому они больше верят. Они смотрят CNN… У меня племянник такой: ни украинское, ни русское ТВ не смотрит, у него регулярно включены BBC или CNN дома, живет в Одессе. Звонит, спрашивает, ну что делать, что будет? Отвечаю: ничего не будет», — сказал Погребинский.

Украинская полиция завела дело на отрицавшего «вторжение» РФ депутата © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В частности, эксперт рассказал историю, как на днях встретился с сотрудниками дипломатического ведомства Польши, покидающими Украину. На вопрос, верят ли они в «нападение», ответили, что нет, но раз начальство сказало уезжать — выполняют.

В любом случае, констатировал политолог, ситуация в стране напряженная. Но она уже накалена до предела, а это значит, что в ближайшее время «что-то прояснится».

Полностью интервью с Михаилом Погребинским можно прочитать здесь.