Предложения Москвы по безопасности коллективный Запад фактически отверг, не пожелав услышать вторую сторону. Поэтому уже в скором времени миру предстоит услышать аргументы Российской Федерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Михаил Погребинский

В Британии предложили остановить полеты над Украиной © CC0, Pixabay Владимира Путина с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Политолог пояснил, что обычно такие мероприятия не анонсируются, но в этот раз это сделано намеренно, чтобы дать сигнал Западу: «ждите какой-то реакции Путина».

«Совершенно понятно, что так просто это не обойдется, и эти высказывания о том, что в случае отказа принять наши требования о безопасности… Они (Запад — ред.) отказали фактически. На сегодня это выглядит как отказ. Тогда Россия прибегнет к военным или военно-техническим ответам. Все в напряжении», — сказал политолог.

Однако, подчеркнул он, совсем скоро «что-то прояснится», так как накал страстей уже достиг пика, и долго это продолжаться не может.

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